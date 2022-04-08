"Савин выходил на связь с Сашей. О каком интервью может идти речь? Какая уже неделя войны, и продолжать стучать к кому, к российской аудитории? Не вижу в этом никакого смысла. С ним говорил Саша, когда ехал на тренировку. Говорил, что был разговор с Савиным – он отказал, потому что не видел смысла.

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Те россияне, которые желают знать правду, они ее знают. Но смысла, что они ее знают, я не вижу. Не вижу, чтобы что-нибудь менялось. Савин раньше написал типа пост поддержки, что не нужно молчать. Но я не увидела в этом посту, что Россия – агрессор, он почему-то не указывает на это, а продолжает риторику, типа "мы же братья, братский народ".

Также он пишет, что в 2014 году "обе стороны были неправы". В смысле, бл*дь, "обе стороны были неправы"? Мы отбивались и были неправы? Вот, честно, я хотела бы спросить его, в чем украинская сторона была неправа в 2014 году? В чем?

Я вижу, что его риторика мне не близка. Когда-то он хотел снять интервью с игроками сборной Украины, но в одном из подкастов сказал, что украинцам запрещают давать интервью российским блоггерам. Что это за риторика? Кто нам запрещает? Нам не запрещают, это была позиция ребят на тот момент – не давать интервью. Зачем ты сеешь дальше эту пропаганду, которую разжигает кремлевская власть? Для меня хороших россиян уже нет", – подытожила журналистка в эфире Денисов Time.

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