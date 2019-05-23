В мережі з'явилось фото нової форми Арсенала на сезон 2019/20

У мережі опублікували фото нової форми Арсенала від нового технічного спонсора команди – Adidas.
Гостьова форма "канонірів" буде переважно жовтою, а домашня – традиційною червоно-білою, передає твіттер Arsenal Related.
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На фотографії в новій формі клубу на сезон-2019/20 позують форварди П'єр-Емерік Обамеянг і Александер Ляказетт.
Нагадаємо, що технічним спонсором Арсенала замість Puma стане Adidas.
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