toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

В мережі з'явилось фото нової форми Арсенала на сезон 2019/20

10:44 740 Читать на русском
В мережі з'явилось фото нової форми Арсенала на сезон 2019/20
Ляказетт / Metro

У мережі опублікували фото нової форми Арсенала від нового технічного спонсора команди – Adidas.

Гостьова форма "канонірів" буде переважно жовтою, а домашня – традиційною червоно-білою, передає твіттер Arsenal Related.

Мхітарян офіційно пропустить фінал Ліги Європи проти Челсі – гравець прокоментував рішення Арсенала

На фотографії в новій формі клубу на сезон-2019/20 позують форварди П'єр-Емерік Обамеянг і Александер Ляказетт.

Нагадаємо, що технічним спонсором Арсенала замість Puma стане Adidas.

Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ

blog_ava
Динамо може запросити Навалку – він виводив збірну Польщі на ЧС-2018
15:12
2506
Теги
Арсенал Арсенал Англія Александр Ляказетт Александр Ляказетт П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Футбольна форма
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
5
год
:
21
хв
Ам'єн
22:05
Генгам
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук