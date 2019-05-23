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В сети появилось фото новой формы Арсенала на сезон 2019/20

10:47 155 Читати українською
В сети появилось фото новой формы Арсенала на сезон 2019/20
Ляказетт / Metro

В сети опубликовали фото новой формы Арсенала от нового технического спонсора команды – Adidas.

Гостевая форма "канониров" будет преимущественно желтой, а домашняя – традиционной красно-белой, передает твиттер Arsenal Related.

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На фотографии в новой форме клуба на сезон-2019/20 позируют форварды Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт.

Напомним, что техническим спонсором Арсенала вместо Puma станет Adidas.

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Англия Александр Ляказетт Александр Ляказетт Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал Арсенал Футбольная форма
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