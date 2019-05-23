В сети появилось фото новой формы Арсенала на сезон 2019/20

В сети опубликовали фото новой формы Арсенала от нового технического спонсора команды – Adidas.
Гостевая форма "канониров" будет преимущественно желтой, а домашняя – традиционной красно-белой, передает твиттер Arsenal Related.
Мхитарян официально пропустит финал Лиги Европы против Челси – игрок прокомментировал решение Арсенала
На фотографии в новой форме клуба на сезон-2019/20 позируют форварды Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт.
Напомним, что техническим спонсором Арсенала вместо Puma станет Adidas.
Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ