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Мхітарян офіційно пропустить фінал Ліги Європи проти Челсі – гравець прокоментував рішення Арсенала

15:12 2467 Читать на русском
Мхітарян офіційно пропустить фінал Ліги Європи проти Челсі – гравець прокоментував рішення Арсенала
Генріх Мхітарян / Asbarez.com

Арсенал виступив з офіційною заявою щодо участі півзахисника Генріха Мхітаряна в фіналі Ліги Європи з Челсі.

 

"Ми дуже розчаровані, що Генріх Мхітарян не поїде з командою на фінал Ліги Європи проти Челсі. Ми ретельно вивчили всі варіанти, аби Мхітарян був частиною команди, але після обговорення цього з Генріхом і його сім'єю, ми прийшли до колективної угоди, що він не поїде з командою.

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Ми написали в УЄФА, висловлюючи глибоке занепокоєння з приводу цієї ситуації. Мхітарян був ключовим гравцем на нашому шляху до фіналу, так що це велика втрата для нас з командної точки зору. Ми розчаровані, що такий гравець при таких обставинах пропустить важливий матч – фінал єврокубка, що відбувається дуже рідко в кар'єрі футболіста", – йдеться в заяві Арсенала на офіційному сайті клубу.

"Такі матчі нечасто відбуваються у кар'єрі футболіста, тому я дуже засмучений. Буду підтримувати свою команду. Привезіть трофей додому, хлопці", – написав Мхітарян у своєму твіттері.

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Теги
Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Арсенал Арсенал Ліга Європи Челсі - Арсенал
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