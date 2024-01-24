Футбольний світ оплакує кончину Джуліано Музіелло. Як інформує ANSA, він помер у вівторок, 23 січня, після нетривалої хвороби.

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Музіелло називав себе "мужнім дев'ятим номером": "Я ніколи не здаюся, навіть у найнебезпечніших ситуаціях і завжди борюся за м'яч до самого кінця". Старанність Джуліано дала йому змогу підписати контракт із Ювентусом, єдиний м'яч за який він забив у рамках Кубка Італії. Більший слід Джуліано залишив в Аталанті, Ромі, Дженоа, Фоджі, Новарі, Равенні, Кунео і Савоні.

Головним досягненням Музіелло в кар'єрі стала розділена разом із Роберто Пруццо перемога в бомбардирському заліку Серії В у сезоні 1975/76.

Нагадаємо, що вчора помер найкращий бомбардир в історії збірної Італії Луїджі Ріва.

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