79-річний Луїджі Ріва був проінформований про смертельний ризик у разі відмови від операції.

Смерть Ріви стала шоком для лікарів сардинської лікарні Арнас Броцу. "У нього було серйозне ішемічне захворювання. У понеділок вранці фахівці запропонували ангіопластику – операцію на серці. Його поінформували про ризик смерті, але він вирішив подумати, а потім відмовився.

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Для операції була необхідна його письмова згода. Ніщо не віщувало раптового погіршення", – цитує Gazzetta dello Sport представника медперсоналу лікарні.

Ріва був госпіталізований о третій годині ночі з неділі на понеділок і помер о 19:10 за місцевим часом.

Джіджі Ріва провів за Кальярі 19 сезонів своєї кар'єри. У сезоні 1969/70 він привів сардів до чемпіонського титулу Серії А, а в 1968-му виграв чемпіонат Європи у складі збірної Італії. Він є найкращим бомбардиром за всю історію "Скуадри адзурри" – 35 голів у 62 матчах.