Жозе Моурінью став першим за 64 роки тренером Роми, що прибув прямісінько з Англії. Востаннє римську команду очолював мандрівник із Туманного Альбіону в далекому 1957 році. І він, як і Моурінью, вважався у себе на батьківщині майстром так званих "ігор розуму". Його звали Алек Сток.

У сезоні 1948/49 в якості головного тренера Йовіла (регіональна ліга, фактично четвертий дивізіон), він заявив, що його команда стане першою, яка виб'є з Кубка Англії представника елітного дивізіону. Перед матчем із Сандерлендом коуч буквально вбив у голови суперників думку про знамените поле свого клубу із нахилом: уздовж бокової лінії воно було нахилене на 6 футів, уздовж лінії за воротами – на 8. Сток заборонив супернику тренуватися на галявині до очної зустрічі. Зрештою, за кілька тижнів до матчу у гравців Сандерленда розвинулася параноя. А ще до початку матчу Алек дізнався, що головним арбітром буде священнослужитель. Тренер Йовіла наказав своїм хлопцям не лихословити під час зустрічі.

Сам Сток і став автором першого гола в матчі, а Йовіл здобув сенсаційну перемогу над Сандерлендом (восьме місце за підсумками елітного дивізіону чемпіонату Англії в сезоні 1948/49). У наступному раунді Кубка Йовіл програв Манчестер Юнайтед 0:8, але виручка з продажу квитків забезпечила скромний клуб на наступні кілька сезонів.

Вважається, що схему 4-4-2 вперше використовував Віктор Маслов у 60-х. Читаючи про Алека Стока, можна дізнатися, що він застосовував цю систему ще в Йовіл Таун – у якості граючого тренера: "Продемонстрував далекоглядність, на яку були здатні небагато тренерів тієї епохи".

В історії Квінз Парк Рейнджерс є тільки один трофей – Кубок Ліги 1966/67. "Обручі" виграли його саме під керівництвом Алека Стока, до того ж у статусі команди третього дивізіону. Це був перший фінал Кубка Ліги, який проводився на Вемблі: іншим фіналістом став Вест Бромвіч (13 місце за підсумками елітного дивізіону того сезону). До перерви КПР горів "дроздам" 0:2, але в другому таймі зробив камбек і вигриз фінал з рахунком 3:2.

Сток отримав призначення у бідний з фінансової точки зору КПР у третьому дивізіоні і за вісім років довів команду до еліти. У 1968-му управлінець КПР Джим Грегорі звільнив Стока у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, хоч Алек завжди страждав від нападів астми. Його наступник у Квінз Парк – Томмі Догерті – протримався на своїй посаді всього лише 28 днів...

Сток часто сварився з директорами КПР. У перерві одного з матчів (КПР горів 0:2) Алек зазнав нищівної критики від офіційного представника клубу, коли спускався тунелем у роздягальню команди. Він скипів, вийшов з підтрибунного приміщення і вирушив у кіно. Коли ж повернувся після кіносеансу, то виявив, що його команда перемогла з рахунком 3:2, і що той самий представник клубу співає тренеру оди.

Пізніше, у 1975-му, Сток ще й Фулхем у фінал Кубка Англії вивів. До сьогоднішнього дня – це головне досягнення "котеджерів" у рамках домашніх турнірів.

У 1967-му Сток написав книгу "Футбольний клубний менеджер", у якій детально описав своє короткострокове чотиримісячне перебування в Ромі у якості головного тренера, а також всі інтриги і підкилимні ігри клубного керівництва того часу. У 2008 році адміністрація фан-сайту КПР indyrs.co.uk з дозволу видавництва опублікувала десятий розділ книги Стока про його римський етап. Футбол 24 публікує її переклад і розкриває одну з найбільш незвіданих сторінок в історії римського клубу.

Але для початку – трохи контексту з біографії Стока. У лютому 1956-го лондонський Арсенал запропонував Алеку посаду менеджера. Але, приступивши до роботи, Сток швидко усвідомив, що його обдурили. В Арсенала вже був Том Віттакер, який фігурував у клубі як "секретар-менеджер". Саме Віттакер обирав склад і тактику на гру, керував командою на бровці. Сток був більше схожий на помічника менеджера. У підсумку Алек пропрацював в Арсеналі тільки 53 дні. Якось замість того, щоб поїхати з першою командою Арсенала на матч із Шеффілд Юнайтед, Стока попросили залишитися в Лондоні і подивитися поєдинок за участю резервної команди Алдершот. Це стало останньою краплею.

Він повернувся до Лейтон Орієнт, менеджером якого працював із 1949 року.

Отож, італійська авантюра Алека Стока. Далі – пряма мова.

По той бік стіни трава завжди зеленіша. Рома, італійський клуб елітного дивізіону, призначив мене головним тренером своєї команди в серпні 1957 року, тому що їм потрібен був англійський менеджер із залізним кулаком; і Лейтон Орієнт погодився відпустити мене, незважаючи на десятирічний контракт – керівники англійського клубу вважали, що, отримавши досвід у континентальній Європі, я повернуся, ставши більш класним тренером. Однак це не спрацювало. Рома звільнила мене через чотири місяці, незважаючи на те, що команда йшла в трійці найкращих у турнірній таблиці чемпіонату. Через три тижні після звільнення я повернувся в Лейтон Орієнт, який у той час перебував на самому дні другого дивізіону. Можливо, я і не став більш досвідченим, але точно став набагато мудрішим. Мої шістнадцять тижнів з Ромою були важкими, надзвичайно цікавими, хворобливими, заплутаними і, нарешті, гіркими. Я виявив, що італійське уявлення про роль менеджера сильно відрізнялося від мого. Тому ми розлучилися.

В англійському клубі хороший менеджер завжди грає ключову роль. Мало що робиться без його згоди або відома. Він формує політику і проводить її. Він – бос.

Але для італійців менеджер зазвичай перебуває у самому низу ієрархії. Ніхто не допоміг знайти мені квартиру, хоча я приїхав до Риму з дружиною і двома маленькими доньками; я ніколи не був присутній на зборах ради директорів; мене навіть не запросили на невелику церемонію, де двом новим гравцям вручили наручні годинники! Мене залишили в одній кімнаті, тоді як презентація проводилися в інший. Рома була клубом, повним прихованих течій та інтриг, але найбільше мене здивувало те, що навіть мій успіх викликав невдоволення. Поки я був тренером Роми, ми програли тільки один матч із одинадцяти, і мені здавалося, що кожна друга людина в клубі вважала, що несе за це пряму відповідальність. Занадто багато людей хотіли мати місце під сонцем; занадто багато егоїстів прагнули вигородити себе на перший план.

Особливо мене дратувало їхнє ставлення до гравців. В Англії все говориться і робиться для одного – вселити гравцеві впевненість в собі. Здавалося б, це – основи управління командою. Але в Ромі воліли утримувати своїх гравців у напрузі. Навіть якщо футболіст провів чудовий матч, якийсь директор або адміністратор підходив до нього і казав, що в команді, напевно, є люди, які зіграли б ще краще. Ті ж офіційні особи любили створювати враження, що, незалежно від гри і результату, вони могли б обрати більш класний склад на поєдинок. У них не було уявлення про впевненість і послідовність.

Рада директорів римського клубу була залежною від громадської думки і газет. Вони були готові на все заради створення позитивного іміджу – навіть якщо якісь дії не відповідали інтересам клубу. Для мене досі залишається загадкою, як відбувалися збори клубного правління або як приймалися ті чи інші рішення. Я навіть не знаю, скільки директорів входили до складу правління! Підозрюю, що десятки. Кого б я не зустрічав на своєму шляху (за винятком гравців), кожен стверджував, що він – директор. Втім, навіть якщо допустити, що всі вони були директорами, вони все тримали в собі. Вони годинами сиділи в клубному офісі, вільно спілкуючись з гравцями, і часто тихо перешіптувалися з ними в темних коридорах. Я не міг позбутися відчуття, що вони таким чином підривають мій авторитет.

Я запитував себе: який сенс платити головному тренеру за його роботу, а потім зводити нанівець його авторитет? Преса фактично жила в клубному офісі, що мене здивувало. Директори час даремно не втрачали: вони буквально хапалися за репортерів, по-дружньому обіймали їх за плечі і затівали тривалі бесіди. Бачити все це мені, англійському тренеру, було досить дивно. Я звик, що в Англії саме менеджери були публічним рупором клубу.

Пізніше, після звільнення, я розмірковував про те, що однією з найбільших слабкостей італійського футболу є відсутність належного управління роздягальнею. Еленіо Еррера з Інтера, великий прихильник дисципліни, є винятком; але його видатний успіх тільки підкреслює мою точку зору. Занадто багато італійських клубів зазнають поразки через відсутність послідовної політики. У них занадто багато людей, які стверджують, що вони – головні. Насправді ж там нікого немає. Мені дуже шкода, що мене так і не допустили до виконання тієї роботи, для якої, як я вважав, вони мене найняли. Вважаю, якби я залишився в клубі, Рома могла б посісти третє чи навіть друге місце вслід за великим Ювентусом, у складі якого тоді виступали такі гравці як Джон Чарльз і Омар Сіворі. У підсумку команда закінчила чемпіонат у середині таблиці.

Я й уявити собі не міг, з якими проблемами мені доведеться зіштовхнутися у червні того року, коли вперше стало відомо, що Рома мною цікавиться. Їхній підхід був далеким від конкретики. Щоб ви розуміли, ніхто не підійшов до мене зі словами: "Я – офіційний представник Роми. Чи не бажаєте ви до нас приєднатися?" Кілька газет опублікували про це замітки, а потім хтось, умовний "друг мого друга", мимохідь розповів мені про це. Тоді я почав шукати відповіді на запитання, чи не було це якимось майстерно продуманим жартом.

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У свою кількаденну відпустку я взяв сім'ю на узбережжя Кента, і саме тут, лежачи в ліжку, одного ранку пережив шок. Я зазирнув на останню сторінку газети, де під великим чорним заголовком повідомлялося мільйонам людей, що я їду тренувати в Італію. Далі – більше. Пролунав телефонний дзвінок від людини, яка, ймовірно, була продавцем фруктів у Лондоні. Він сказав, що є родичем чи другом президента Роми, і несподівано запитав мене: "Ви прийняли нашу пропозицію?" Я відповів коротко: "Яку пропозицію?" На цьому діалог завершився.

Я не надав цій розмові великого значення, поки Джіджі Пероначе, цей екстраординарний агент і чудовий хлопець, не вийшов зі мною на зв'язок. І раптово пропозиція стала реальністю. Я був зацікавлений, але належало врахувати багато речей, тож я виявився неготовим дати негайну відповідь. Джіджі кілька разів возив мене в Італію, щоб показати мені місто і познайомити з людьми, але, врешті-решт, погодитися очолити Рому мене переконали дві речі.

Мій досвід роботи головним тренером обмежувався Йовілом і Лейтон Орієнт. Мені було 38 років, і після великої кількості пролитого поту я добрався до другого дивізіону. Мені ставало ніяково від усвідомлення того, що у мене були знання про Південну лігу і третій дивізіон, але я мало що знав про другий дивізіон, не кажучи вже про перший. Старт розіграшу Кубка чемпіонів почав відчуватися в Англії, і це допомогло мені усвідомити межі мого кругозору. Лейтон Орієнт був моїм світом, і хоча справи клубу йшли добре, я відчував, що тупцюю на місці. Я потребував досвіду абсолютно іншого рівня.

Англійський футбол все ще пережовував наслідки перемоги збірної Угорщини на Вемблі у 1953 році. Вона була настільки переконливою, що не залишала сумнівів у питанні, чий футбол був сильнішим – континентальний чи наш. Я бачив, що місця менеджерів англійських клубів займали досвідчені гравці збірної Англії, і усвідомив: якщо не подивлюся в бік Європи, то дуже скоро опинюся на задвірках. Рома запропонувала мені розширити свій кругозір. У той же час я не міг прикидатися, що заробив статки, працюючи в Йовілі і Лейтон Орієнт. Я вирішив, що настав час трохи підзаробити, тож коли Рома запропонувала мені щедрий оклад за привілей стати тренером команди, я вирішив прийняти пропозицію.

У мене був п'ятирічний контракт з Орієнт із опцією пролонгування ще на п'ять років, і я відпрацював тільки півтора року; але вирішив, що досвід роботи в Італії зробить мене сильнішим тренером і, очевидно, більш корисним для клубу зі Східного Лондона, коли я туди повернуся. Повідомлялося, що я відхилив пропозицію, перш ніж прийняти її. Це була неправда. Сталася банальна затримка, поки узгоджувалися деталі мого контракту, зарплата і бонуси, і поки я визначав – або думав, що визначав – у чому конкретно полягатимуть моя робота і повноваження.

Контракт був хороший, укладений на два роки, з 1 серпня 1957-го по 31 липня 1959-го, і гарантував мені близько 7000 фунтів стерлінгів на рік, разом з якими я мав отримувати призові, що дорівнювали призовим гравців. Я взяв на себе зобов'язання "дотримуватися справедливої, дисциплінованої і правильної поведінки, вести еталонний спосіб життя як з моральної, так і з фінансової точки зору, а також бути бездоганним у спорті і цивільному житті". У відповідь римський клуб зобов'язався надавати мені "всебічну підтримку".

Також разом із президентом Роми Ренато Сачердоті я підписав контракт, у якому чітко були визначені мої обов'язки. Він містив дев'ятнадцять пунктів, перші два з яких були наступними:

– пан Алек Сток наймається Ромою у якості менеджера-тренера (в оригіналі – manager-coach-trainer – прим.) футбольної команди Серії А, а також буде мати прямий контроль над резервною командою і технічні обов'язки та контроль над усіма юніорськими командами.

– пан Сток відповідає за технічне управління, а також за всі дисциплінарні і спортивні заходи футбольних команд. Однак він повинен не рідше одного разу на тиждень звітувати перед президентом Роми про прогрес усіх футбольних команд, особливо першої та резервної команд.

Пункт 15 був таким: "Будь-яке порушення узгоджених положень винною стороною дозволить іншій стороні вимагати негайного розірвання контракту з правом на відшкодування". Але це, звичайно, здавалося розумною гарантією як для клубу, так і особисто для мене, і я з нетерпінням чекав своєї нової роботи.

Незабаром після приїзду мене попередили, що однією з найбільших проблем буде сам Рим. Клімат і гламурне життя цього чудового міста можуть ускладнити важку роботу і самодисципліну професіонального спортсмена, і в Ромі вважали, що в англійського менеджера є необхідна жорсткість, щоб змусити гравців подолати ці спокуси. У той час тренуватися в Римі було дуже важко – через спеку. Тому ми полишили місто та всі його веселощі, і вирушили у Сполето – в гори на північ від столиці, для тритижневого тренувального збору. Ми починали тренуватися о дев'ятій годині ранку та о пів на сьому вечора, і я відразу виявив, що більша частина складу першої команди готова тренуватися до сьомого поту.

Я змусив гравців працювати дуже старанно – можливо, старанніше, ніж вони коли-небудь працювали. І хоча дехто з них спочатку обурювався, все йшло добре. Подібний ентузіазм моїх підопічних не міг мене не тішити. Пам'ятаю, як із самого початку роздумував: "Як мені тренувати італійську команду? Як мені до них достукатися?" Я прекрасно розумів різницю, яка робила одного тренера кращим за іншого; вона полягала в тому, ЩО САМЕ говорить тренер, і як він це робить.

У клубі це усвідомили і надали мені перекладача. Ось тільки моє захоплення їхньою турботою зникло, коли я з ним познайомився. Перекладач був шістнадцятирічним італійцем, який вивчав англійську в Уельсі. Він повинен був стати містком між мною і гравцями вартістю в сотні тисяч фунтів. Він був тією людиною, покликаною передати технічні установки таким гравцям, як Гуннар Нордаль, шведський центральний нападник із бочкоподібними грудьми, якому на той час виповнилося 36 років, і який грав за збірну Європи проти Великобританії у 1947-му, а потім перейшов до Мілана, перш ніж перебрався в Рому. Я часто роздумував над тим, у якому вигляді мої установки доходили до гравців.

Далі буде.

М.Ч., спеціально для Футбол 24

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