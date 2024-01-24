Футбольный мир оплакивает кончину Джулиано Музиелло. Как информирует ANSA, он скончался во вторник, 23 января, после непродолжительной болезни.

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Музиелло называл себя "мужественным девятым номером": "Я никогда не сдаюсь, даже в самых опасных ситуациях и всегда сражаюсь за мяч до самого конца". Старательность Джулиано позволила ему подписать контракт с Ювентусом, единственный мяч за которой он забил в рамках Кубка Италии. Больший след Джулиано оставил в Аталанте, Роме, Дженоа, Фодже, Новаре, Равенне, Кунео и Савоне.

Главным достижением Музиелло в карьере стала разделённая вместе с Роберто Пруццо победа в бомбардирской гонке Серии В в сезоне 1975/76.

Напомним, что вчера скончался лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива.

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