У четвер Ліверпуль зіграє з Аталантою в рамках першого чвертьфіналу Ліги Європи. Юрген Клопп поділився з журналістами радісними новинами – поверненням після травм трьох лідерів команди: Трента Александера-Арнольда, Аллісона та Діогу Жоти.

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"Те, що вони нам потрібні, ясно, але вони потрібні нам у хорошій формі. Повернути колишні кондиції завжди непросто, але вони досвідчені гравці, які впораються з цим. Питання – у термінах. Чи будуть вони доступні в грі з Аталантою? Подивимося, рішення поки що не ухвалено. Але, чесно кажучи, вчора на тренуванні вони виглядали дуже добре. Повертатися потрібно поступово, крок за кроком. Однак якщо вони будуть готові зіграти, це – ідеальний час, враховуючи наш графік", – цитує ВВС Клоппа.

Александер-Арнольд посилив ушкодження коліна 10 лютого в грі з Бернлі, а Аліссон отримав травму підколінного сухожилля на тренуванні.

Матч Ліверпуль – Аталанта відбудеться в четвер, 11 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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