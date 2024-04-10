Колумбієць та мерсисайді досі не домовилися про продовження контракту, який розрахований до 2027 року. Влітку Ліверпулю доведеться вирішувати долю Луїса Діаса в команді.

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Як повідомляє The Telegraph, на 27-річного вінгера претендують ПСЖ і Барселона, хоча останнім придбати колумбійця буде складно через фінансові обмеження. Ліверпуль оцінює Діаса приблизно в 75 млн фунтів (87,5 млн євро).

Зазначається, що мерсисайдці можуть виставити вінгера на трансфер через необхідність дотримання правил фінансового фейр-плей в Англії.

Луїс Діас приєднався до Ліверпуля у січні 2022 року. Загалом колумбієць зіграв за мерсисайдців у 89 матчах у всіх турнірах. В активі 27-річного гравця 24 голи та 12 асистів.

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