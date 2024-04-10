Ліверпуль визначився з ціною на лідера команди – ПСЖ та Барселона позмагаються за гравця
Вінгер Ліверпуля Луїс Діас може змінити клубну прописку вже влітку.
Колумбієць та мерсисайді досі не домовилися про продовження контракту, який розрахований до 2027 року. Влітку Ліверпулю доведеться вирішувати долю Луїса Діаса в команді.
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Як повідомляє The Telegraph, на 27-річного вінгера претендують ПСЖ і Барселона, хоча останнім придбати колумбійця буде складно через фінансові обмеження. Ліверпуль оцінює Діаса приблизно в 75 млн фунтів (87,5 млн євро).
Зазначається, що мерсисайдці можуть виставити вінгера на трансфер через необхідність дотримання правил фінансового фейр-плей в Англії.
Луїс Діас приєднався до Ліверпуля у січні 2022 року. Загалом колумбієць зіграв за мерсисайдців у 89 матчах у всіх турнірах. В активі 27-річного гравця 24 голи та 12 асистів.
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