В четверг Ливерпуль сыграет с Аталантой в рамках первого четвертьфинала Лиги Европы. Юрген Клопп поделился с журналистами радостными новостями – возвращением после травм трёх лидеров команды: Трента Александер-Арнольда, Аллисона и Диогу Жоты.

Ливерпуль определился с ценой на лидера команды – ПСЖ и Барселона посоревнуются за игрока

"То, что они нам нужны, ясно, но они нужны нам в хорошей форме. Вернуть прежние кондиции всегда непросто, но они опытные игроки, которые справятся с этим. Вопрос – в сроках и времени. Будут ли они доступны в игре с Аталантой? Посмотрим, решение пока не принято. Но, честно говоря, вчера на тренировке они выглядели очень хорошо. Возвращаться нужно постепенно, шаг за шагом. Однако если они будут готовы сыграть, это - идеальное время, учитывая наш график", – цитирует ВВС Клоппа.

Александер-Арнольд усугубил повреждение колена 10 февраля в игре с Бёрнли, а Алиссон получил травму подколенного сухожилия на тренировке.

Матч Ливерпуль – Аталанта состоится в четверг, 11 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

Украинцы взорвали АПЛ: Зинченко разжег полемику, Ярмолюк встал между партнерами, а Мудрику такое даже не снилось