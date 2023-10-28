В Лізі 1 відбувся перший матч 10-го туру. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол24".

Франція, Ліга 1

Клермон – Ніцца – 0:1

Гол: Будауї, 74

Незабитий пенальті: Лаборд, 37 (Н)

Перед стартом туру підопічні Фаріолі розташовувалися на другій сходинці. Матч проти Клермона був шансом обійти Монако і посісти перше місце.

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Ніцца ще в першому таймі мала чудову нагоду відкрити рахунок. Гості заробили пенальті. До позначки підійшов Гаєтан Лаборд, який пробив дуже невдало. Атаки "орлят" до перерви не були надто небезпечними, втім, й господарі не старалися. Клермон за перші 45 хвилин не завдав жодного удару.

По перерві Ніцца біля своїх воріт грала невпевнено, а в атаку ходила рідко. Але врешті-решт "орлятам" вдалося забити гол. Його автором став Будауї. Фінальний свисток зафіксував перемогу гостей, яка стала третьою поспіль з рахунком 1:0.

Ніцца таким чином очолила турнірну таблицю Ліги 1 з 22 очками, випередивши Монако на два бали. Монегаски свій матч проведуть в неділю, 29 жовтня. Клермон з п'ятьма пунктами залишився в зоні вильоту.

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