Гравець Ліги 1 отримав сім матчів дискваліфікації – він просував нацистські наративи
Лідер Ніцци Юсеф Атал був дискваліфікований за те, що закликав знищувати євреїв.
Захисник Ніцци Юсеф Атал отримав семиматчеву дискваліфікацію від Французької професійної ліги (LFP). Про це інформує L'Équipe. Згідно з джерелом, дискваліфікація набуде чинності не раніше 30 жовтня.
Лідер Ніцци буде дискваліфікований – він закликав знищувати євреїв
Це означає, що Атал зможе зіграти в матчі 10-го туру Ліги 1 з Клермоном. Водночас він пропустить матчі з Ренном, Монпельє, Тулузою, Нантом, Реймсом, Гавром і Лансом.
Раніше Ніцца відсторонила гравця збірної Алжиру за антисемітську риторику в соціальних мережах. Атал поділився відео палестинського проповідника Махмуда аль-Хасаната, який просив Бога "послати єврейському народу темний день". Після критики на свою адресу гравець видалив публікацію і публічно перепросив.
Рада з етики LFP почала розслідування цього інциденту, і гравець був визнаний винним.
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