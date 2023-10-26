Лідер Ніцци Юсеф Атал був дискваліфікований за те, що закликав знищувати євреїв.

Захисник Ніцци Юсеф Атал отримав семиматчеву дискваліфікацію від Французької професійної ліги (LFP). Про це інформує L'Équipe. Згідно з джерелом, дискваліфікація набуде чинності не раніше 30 жовтня.

Лідер Ніцци буде дискваліфікований – він закликав знищувати євреїв

Це означає, що Атал зможе зіграти в матчі 10-го туру Ліги 1 з Клермоном. Водночас він пропустить матчі з Ренном, Монпельє, Тулузою, Нантом, Реймсом, Гавром і Лансом.

Раніше Ніцца відсторонила гравця збірної Алжиру за антисемітську риторику в соціальних мережах. Атал поділився відео палестинського проповідника Махмуда аль-Хасаната, який просив Бога "послати єврейському народу темний день". Після критики на свою адресу гравець видалив публікацію і публічно перепросив.

Рада з етики LFP почала розслідування цього інциденту, і гравець був визнаний винним.

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