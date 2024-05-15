Матч за Суперкубок Франції 2024 року відбудеться в Китаї.

Суперкубок Франції 2024 року буде розіграно в столиці Китаю Пекіні, інформує RMC Sport. У єдиному матчі ПСЖ зустрінеться або з Ліоном, або з Монако.

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Суперник парижан визначиться за підсумками фіналу Кубка Франції, в якому команда Луїса Енріке зіграє 25 травня з Ліоном. Якщо ПСЖ поступиться "ткачам", то саме Ліон вирушить до Китаю. В іншому випадку парижанам доведеться грати з другою командою Ліги 1. Це місце за собою забронював Монако.

Згідно з L'Équipe, починаючи з 2025 року формат Суперкубка Франції може бути змінений. У турніру може з'явитися ще одна стадія – півфінальна.

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