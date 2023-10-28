В Лиге 1 состоялся первый матч 10-го тура. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол24".

Франция, Лига 1

Клермон – Ницца – 0:1

Гол: Будауи, 74

Незабитый пенальти: Лаборд, 37 (Н)

Перед стартом тура подопечные Фариоли располагались на второй строчке. Матч против Клермона был шансом обойти Монако и занять первое место.

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Ницца еще в первом тайме имела прекрасную возможность открыть счет. Гости заработали пенальти. К отметке подошел Гаетан Лаборд, который пробил очень неудачно. Атаки "орлят" до перерыва не были слишком опасными, впрочем, и хозяева не старались. Клермон за первые 45 минут не нанес ни одного удара.

После перерыва Ницца у своих ворот играла не уверенно, а в атаку ходила редко. Но в конце концов "орлятам" удалось забить гол. Его автором стал Будауи. Финальный свисток зафиксировал победу гостей, которая стала третьей подряд со счетом 1:0.

Ницца таким образом возглавила турнирную таблицу Лиги 1 с 22 очками, опередив Монако на два балла. Монегаски свой матч проведут в воскресенье, 29 октября. Клермон с пятью пунктами остался в зоне вылета.

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