Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам має намір внести в заявку своєї команди на Євро-2024 півзахисника Аль-Іттіхада Н'Голо Канте.

Шокуючі новини приходять із Франції. Як інформує Canal Plus, Дешам розраховує на Канте на прийдешньому Євро-2024, хоча гравець не виступав у складі "Ле Бльо" з 3 червня 2022 року. Раніше вважалося, що міжнародна кар'єра екс-опорника Челсі завершилася після його від'їзду до Саудівської Аравії.

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Останній сезон у складі Челсі Канте практично не грав через травму. Йому вдалося повернути колишні кондиції в країні Перської затоки. У цьому сезоні він провів за "жовто-чорних" 41 матч у всіх турнірах.

Повна заявка збірної Франції на Євро буде оголошена сьогодні ввечері.

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