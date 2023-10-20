У новому сезоні Ліги чемпіонів відбулося, як мінімум, два гучних камбеки. Ланс та Ньюкасл ще недавно були далекими від єврокубків (французи узагалі чотири роки тому пленталися в Лізі 2), проте у минулому чемпіонаті видали відмінні результати і повернулися до переліку найсильніших команд Європи. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR пригадує команди, які раніше виступали на груповому етапі Ліги чемпіонів, однак зараз лише мріють про повернення в елітні дивізіони національних чемпіонатів.

Шальке

Кількість сезонів у групі ЛЧ: 8

Найвище досягнення в ЛЧ: півфінал (2011)

Останній сезон в ЛЧ: 2018/2019

Останні роки – суцільний жах для вболівальників з Гельзенкірхена. 2021-го Шальке вилетів у другу Бундеслігу (востаннє таке траплялося 1988-го). І якщо наприкінці 80-х кобальтові зависли там на чотири сезони, то цього разу вистачило одного. Та повернутися – не означає затриматися. Шальке знову вилетів у другий дивізіон і поки не може оговтатися, перебуваючи на дні таблиці. Як тут на контрасті не згадати, що ще 2011-го команда Ральфа Рангніка виступала у півфіналі ЛЧ. Останній похід Шальке за трофеєм датований 2019-м, коли за німців грав наш Євген Коноплянка. До речі, у матчі-відповіді 1/8 фіналу з Манчестер Сіті команда українця програла з рахунком 0:7.

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Депортіво

Кількість сезонів у групі ЛЧ: 5

Найвище досягнення в ЛЧ: півфінал (2004)

Останній сезон в ЛЧ: 2004/2005

На початку тисячоліття команда з Ла-Коруньї підкорила серця мільйонів вболівальників. Хлопці Хав’єра Ірурети видали п’ять безперервних сезонів у Лізі чемпіонів, які вмістили у себе феєричні матчі з Міланом (камбек з 1:4 на 4:0 у другій грі) та Монако (розгром 3:8). Хай там як, Депор у ті часи вважався однією з найсильніших команд Європи – півфінал та два чвертьфінали за чотири сезони є свідченням цього. Однак після вильоту з Ла Ліги 2018-го клуб опинився на межі зникнення. Нині ла-корунці виступають у третьому за силою іспанському дивізіоні.

Бордо

Кількість сезонів у групі ЛЧ: 4

Найвище досягнення в ЛЧ: чвертьфінал (2010)

Останній сезон в ЛЧ: 2009/2010

Клуб Данила Ігнатенка вперше за 31 рік вилетів з еліти. Через фінансові махінації Бордо ризикував опинитися у третьому дивізіоні, однак жирондинці відбилися у суді. Головні успіхи Бордо у Лізі чемпіонів пов’язані з іменами двох тренерів: Елі Бопа (1999-го виграв з командою чемпіонат і пробився у другий груповий етап ЛЧ) та Лорана Блана (2010-го ледь не пройшов Ліон у чвертьфіналі Ліги чемпіонів за сумою двох матчів – 1:3 та 1:0).

Осер

Кількість сезонів у групі ЛЧ: 3

Найвище досягнення в ЛЧ: чвертьфінал (1997)

Останній сезон в ЛЧ: 2010/2011

Не найкращі часи переживає інший французький гранд із 90-х. Осер вилетів у другий дивізіон 2012-го і повернувся в Лігу 1 лише після десяти сезонів відсутності. Проте затримався на рік і знову опустився на щабель нижче. Іконою для бургундців є постать Гі Ру, який майже усе своє життя провів у клубі (а це понад 40 років) та подолав з Осером шлях з аматорів до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. 85-річний Гі Ру є легендою не лише через перемоги Осера. По собі він залишив спадщину в особі кількох поколінь клубних вихованців (до прикладу, Еріка Кантона та Джібріля Сіссе).

Гамбург

Кількість сезонів у групі ЛЧ: 2

Найвище досягнення в ЛЧ: груповий етап (2001, 2007)

Останній сезон в ЛЧ: 2006/2007

2018-го Гамбург вперше за 55 років існування Бундесліги покинув турнір. Більше того, за свою столітню історію "червоноштанники" жодного разу не виступали на рівні нижчому, ніж елітний дивізіон. На початку 80-х Гамбург вважався найсильнішою командою Європи, та після створення ЛЧ лише двічі грав на груповому етапі і у плей-оф не виходив. Протягом усіх шести років виступів у другій Бундеслізі Гамбург є дуже близьким до повернення, утім все ще не може подолати прокляття. Можливо, вже у поточному сезоні Тіму Вальтеру та його команді вдасться підкорити вершину.

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Інших прикладів, коли учасник ЛЧ від країни виступає зараз у нижчій лізі – доволі багато. Чого тільки варті історії сенсаційних чемпіонів Англії та Німеччини з 90-х. Кайзерслаутерн ще у позаминулому сезоні грав у третьому німецькому дивізіоні, проте нині змагається у другій Бундеслізі. Схожа доля у Блекберна. Після вильоту з АПЛ 2012-го екс-команда Кенні Далгліша та Алана Ширера скотилася до третього дивізіону, однак повернулася у Чемпіоншип. Там же нині виступають Лестер, який 2017-го добрався до чвертьфіналу ЛЧ після сенсаційної перемоги у Прем’єр-лізі, і Лідс.

Клінічну смерть пережила Парма – 2015-го клуб вилетів із Серії А у провалля – аж до Серії D через значні фінансові проблеми. Та останні роки свідчать про одужання. Парма навіть поверталася в еліту, хоча три останні сезони змагається у Серії В.

Набагато гірше йдуть справи у Малаги. Чвертьфіналіст ЛЧ сезону 2012/2013 нині виступає у третьому іспанському дивізіоні. Бельгійський Льєрс узагалі припинив існування 2018-го. А наприкінці 90-х один із найстарших клубів країни вигравав чемпіонат під керівництвом Еріка Геретса та грав у групі ЛЧ.

Нідерландський Віллем ІІ 2000-го виступав у найсильнішому європейському турнірі, проте останні два сезони проводить у другому дивізіоні. У третьому за силою турецькому дивізіоні грає Бурсаспор, котрий 2011-го боровся у групі ЛЧ з Манчестер Юнайтед.

Одна з головних сенсацій ЛЧ словацька Петржалка (як тут не згадати шалений камбек із Селтіком у сезоні 2005/2006) ніяк не може вибратися з другого дивізіону, де виступає протягом останніх шести сезонів. А Тун, завдяки якому швейцарський футбол перебував на підйомі, вже чотири сезони б’ється за повернення в еліту. Поки завдання так і залишається нездійсненним.