"Важко сказати, що не так з Мудриком. Він футболіст дуже сильний з великим талантом, але Челсі – не його команда. Там дуже багато зірок з великими зарплатами. Але самого колективу у Челсі немає. Це все і впливає.

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Всі особистості тягнуть ковдру на себе. Треба повністю перелаштовувати гру команди і заробляти повну довіру тренера. Треба колектив, а не набирати зірок в команду і що попало. Там справа вже у самій команді.

Момент у матчі з Ліверпулем? Звичайно, гравець має таке реалізовувати. Але це футбол і тут всяке буває, можна і з метра не влучити. На фоні того, що у команді проблеми і на нього також дивляться не тільки в Англії, але й в Україні – цей тиск з усіх сторін і переноситься на дії Мудрика вже на полі. Зараз період невдач. Коли він буде впевнений і в команді буде все добре, то буде такі моменти реалізовувати.

В його віці треба багато грати і мати довіру тренера. А коли тренер то довіряє, то не довіряє – будуть такі помилки. Але в Челсі багато гравців виходять і в такій складній ситуації прагнуть показати себе. І багато в кого нічого не виходить. Це і стосується Мудрика. Йому дають певний час на полі і він хоче себе проявити, але...

Коли футболісти будуть грати на команду і буде напрацьована тактика, бо зараз її немає, лише тоді все буде виходити, коли кожен буде займатися своєю справою. А зараз це як окремі пальці, а кулака немає. Як вінегрет, тому і гри немає", – сказав Воробей у коментарі NV.

Нагадаємо, Михайло у поточному сезоні провів за Челсі 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив чотири голи і віддав одну результативну передачу. Його контракт з "синіми" чинний до 30 червня 2031 року. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро. Челсі після 22-х турів йде у турнірній таблиці АПЛ на десятій сходинці, маючи у своєму доробку 31 очко.

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