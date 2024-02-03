"Мудрик залишив свою країну та приєднався до великого клубу у січні, коли був дуже молодий. Минулого сезону у Челсі була складна кампанія, тож він за це все поплатився.

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Мудрик – інтроверт, він потребує особливого ставлення, але це неймовірний талант. Він один з найкращих гравців світу за потенціалом, але багато інших речей теж мають значення. Наприклад, навколишнє середовище", – сказав Де Дзербі у коментарі YouTube-каналу Cronache Ds Spogliato.

Нагадаємо, італієць працював з Мудриком у Шахтарі у сезоні-2021/22, який було недограно через повномасштабне вторгнення окупантів.

До слова, Михайло у поточному сезоні провів за Челсі 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив чотири голи і віддав одну результативну передачу. Його контракт з "синіми" чинний до 30 червня 2031 року. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро.

Челсі після 22-х турів йде у турнірній таблиці АПЛ на десятій сходинці, маючи у своєму доробку 31 очко.

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