"Трудно сказать, что не так с Мудриком. Он футболист очень сильный с большим талантом, но Челси – не его команда. Там очень много звезд с большими зарплатами. Но самого коллектива у Челси нет. Это все и влияет.

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Все личности тянут одеяло на себя. Надо полностью перестраивать игру команды и зарабатывать полное доверие тренера. Надо коллектив, а не набирать звезд в команду и что попало. Там дело уже в самой команде.

Момент в матче с Ливерпулем? Конечно, игрок должен такое реализовывать. Но это футбол и здесь всякое бывает, можно и с метра не попасть. На фоне того, что в команде проблемы и на него также смотрят не только в Англии, но и в Украине – это давление со всех сторон и переносится на действия Мудрика уже на поле. Сейчас период неудач. Когда он будет уверен и в команде будет все хорошо, то будет такие моменты реализовывать.

В его возрасте надо много играть и иметь доверие тренера. А когда тренер то доверяет, то не доверяет – будут такие ошибки. Но в Челси много игроков выходят и в такой сложной ситуации стремятся показать себя. И у многих ничего не получается. Это касается и Мудрика. Ему дают определенное время на поле и он хочет себя проявить, но...

Когда футболисты будут играть на команду и будет наработана тактика, потому что сейчас ее нет, только тогда все будет получаться, когда каждый будет заниматься своим делом. А сейчас это как отдельные пальцы, а кулака нет. Как винегрет, поэтому и игры нет", – сказал Воробей в комментарии NV.

Напомним, Михаил в текущем сезоне провел за Челси 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "синими" действует до 30 июня 2031 года. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро. Челси после 22-х туров идет в турнирной таблице АПЛ на десятой строчке, имея в своем активе 31 очко.

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