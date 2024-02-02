Вінгер Челсі Михайло Мудрик у центральному матчі туру проти Ліверпуля (1:4) з'явився на полі по перерві, але запам'ятався лише змарнованим моментом, коли з неробочої лівої не зумів замкнути простріл із флангу у фактично порожні ворота. Відверто невдалий рік, проведений у стані "синіх", супроводжується чутками по можливу оренду Михайла – в послугах українця була зацікавлена мюнхенська Баварія, яка втратила через травму Кінгслі Комана.

Зіграли посеред тижня свої матчі й інші українські легіонери: Ілля Забарний разом із Борнмутом вигриз очки у Лондоні проти Вест Хема (1:1), а пресинг Єгора Ярмолюка у матчі проти Тоттенхема (2:3) допоміг Домініку Соланке продовжити боротьбу за звання кращого бомбардира АПЛ (13 голів). Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

Ліверпуль легко розніс Челсі – Мудрик зіпсував шикарний момент, арбітр добив "синіх", юний феномен Клоппа, косий Дарвін