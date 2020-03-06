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В АПЛ відмовилися від рукостискань перед матчами – відома причина

00:52 110 Читать на русском
В АПЛ відмовилися від рукостискань перед матчами – відома причина
Рукостискань перед матчем більше не буде / Фото з відкритих джерел

Небезпечна недуга продовжує вносити свої корективи у футбольне життя.

Керівництво англійської Прем'єр-ліги прийняло рішення заборонити рукостискання футболістів перед початком матчів, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Причиною такого рішення стала загроза поширення коронавірусу COVID-19. Заборона буде діяти до того моменту, поки не буде отримано відповідне повідомлення від лікарів.

Таким чином, футболісти будуть вибудовуватися в лінію під час звучання гімну АПЛ, після чого гравці приймаючої сторони пройдуть повз суперників, але не будуть тиснути їм руки.

Нагадаємо, у всьому світі коронавірусом вже заразилось понад 95 тисяч осіб. Кількість померлих перевищила три тисячі осіб.

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Теги
Англія коронавірус АПЛ
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