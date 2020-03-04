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Серія А офіційно закриє усі трибуни для глядачів на місяць

21:51 372 Читать на русском
Серія А офіційно закриє усі трибуни для глядачів на місяць
Італійські фани на місяць залишаться без футболу / Фото Times

В Італії вдались до радикальних заходів задля запобігання поширенню епідемії коронавірусу.

В Італії заборонили проводити будь-які масові спортивні заходи з глядачами на трибунах до 3 квітня, повідомляє офіційний сайт уряду країни.

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Безпосередньо це правило стосуватиметься і Серії А. Причина не змінилась – заходи безпеки через поширення коронавірусу. Якщо рівень загрози епідемії не знижуватиметься, то не виключено, що обмеження будуть продовжені.

Нагадаємо, через коронавірус, на який в Італії вже захворіли кілька тисяч осіб, перенесено низку поєдинків Серії А та Кубка Італії.

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Теги
Італія Серія А коронавірус
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