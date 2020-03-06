В АПЛ отказались от рукопожатий перед матчами – известна причина

Рукопожатий перед матчем больше не будет / Фото из открытых источников

Опасная болезнь продолжает вносить свои коррективы в футбольную жизнь.

Руководство английской Премьер-лиги приняло решение запретить рукопожатия футболистов перед началом матчей, сообщает официальный сайт турнира.

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Причиной такого решения стала угроза распространения коронавируса COVID-19. Запрет будет действовать до того момента, пока не будет получено соответствующее сообщение от врачей.

Таким образом, футболисты будут выстраиваться в линию во время звучания гимна АПЛ, после чего игроки принимающей стороны пройдут мимо соперников, но не будут пожимать им руки.

Напомним, во всем мире коронавирусом уже заразилось более 95 тысяч человек. Количество умерших превысило три тысячи человек.

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