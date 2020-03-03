УЄФА озвучив свою позицію щодо перенесення Євро-2020 через коронавірус

Презилент УЄФА Александер Чеферін та генеральний секретар Теодор Теодорідіс прояснили позицію організації стосовно проведення Євро-2020.

"У нас є проблеми безпеки, у нас є проблеми політичної нестабільності, і одна з проблем – це і вірус. Ми маємо справу з цим, і ми впевнені, що можемо з цим боротися", – цитує Чеферіна ВВС.

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Генеральний секретар УЄФА Теодор Теодорідіс завив, що організаціє не хоче занадто гостро реагувати на події, тож наразі не розглядає варіанту з перенесенням матчів турніру.

"Ми не хочемо розглядати можливість перенесення матчів чемпіонату Європи в інші країни і міста. Поки рано говорити про те, що станеться через три-чотири місяці. Ми на зв'язку з Всесвітньою організацією охорони здоров'я в питанні ситуації з коронавірусом. Ми не хочемо реагувати занадто гостро", – сказав Теодорідіс.

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Нагадаємо, матч-відкриття Євро-2020 має відбутись в Римі, однак на півночі Італії зараз вирує епідемія, через яку було перенесено декілька матчів Серії А.