toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - КОЛОС

УЄФА озвучив свою позицію щодо перенесення Євро-2020 через коронавірус

15:44 2232 Читать на русском
УЄФА озвучив свою позицію щодо перенесення Євро-2020 через коронавірус
Александрер Чеферін / УЄФА

Презилент УЄФА Александер Чеферін та генеральний секретар Теодор Теодорідіс прояснили позицію організації стосовно проведення Євро-2020.

"У нас є проблеми безпеки, у нас є проблеми політичної нестабільності, і одна з проблем – це і вірус. Ми маємо справу з цим, і ми впевнені, що можемо з цим боротися", – цитує Чеферіна ВВС.

Чемпіонат Швейцарії призупинили через коронавірус

Генеральний секретар УЄФА Теодор Теодорідіс завив, що організаціє не хоче занадто гостро реагувати на події, тож наразі не розглядає варіанту з перенесенням матчів турніру.

"Ми не хочемо розглядати можливість перенесення матчів чемпіонату Європи в інші країни і міста. Поки рано говорити про те, що станеться через три-чотири місяці. Ми на зв'язку з Всесвітньою організацією охорони здоров'я в питанні ситуації з коронавірусом. Ми не хочемо реагувати занадто гостро", – сказав Теодорідіс.

Клопп відповів на чутки про анулювання результатів АПЛ через коронавірус

Нагадаємо, матч-відкриття Євро-2020 має відбутись в Римі, однак на півночі Італії зараз вирує епідемія, через яку було перенесено декілька матчів Серії А.

blog_ava
Кривцов – про війну на Донбасі: Сумно, що у ХХI столітті таке може статися
12:20
3773
Теги
Євро-2020 коронавірус УЄФА Теодор Теодорідіс Александер Чеферін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
21
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук