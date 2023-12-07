Ноттінгем Форест може піти за прикладом Шеффілд Юнайтед і змінити головного тренера команди.

Нищівна поразка від Фулхема (0:5) стала серйозним ударом для Ноттінгема Форест. Команда опустилась вже на 16 місце, через що боси клубу розмірковують про зміну тренера, інформує Daily Mail.

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Видання вже назвало двох іменитих кандидатів на посаду головного тренера "лісників" – Хулен Лопетегі, який на старті сезону покинув Вулверхемптон, та наставник Фулхема Марку Сілва. Португальський фахівець вже має досвід роботи з власником Ноттінгема Евангелосом Марінакісом у Олімпіакосі.

Зазначимо, що Ноттінгем Форест перебуває у 6 очках від зони вильоту (13 балів у активі), але у Евертона (7 пунктів) є ще гра в запасі, яка відбудеться сьогодні о 21:30 проти Ньюкасла.

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