У своїх соцмережах англійський клуб оголосив про звільнення 46-річного фахівця. Шеффілд Юнайтед у минулому турі програв Бернлі 0:5 і ще більше ускладнив своє становище у турнірній таблиці.

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Пол Хекінгботтом працював з Шеффілд Юнайтед із листопада 2021 року. Під його керівництвом "клинки" зуміти вийти в АПЛ з Чемпіоншипу. Разом з ним команду покинуть також два помічники – Стюарт МакКолл і Марк Хадсон.

Це перша відставка в АПЛ 2023/24. Новим тренером команди став Кріс Вайлдер, який свого часу вже працював із "клинками". Про його призначення повідомив офіційний сайт клубу. Контракт розрахований до літа 2025 року. Вайлдер дебютує у матчі АПЛ проти Ліверпуля, який відбудеться 6 грудня.

Наразі Шеффілд Юнайтед перебуває на останній сходинці в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі лише п'ять очок. Від рятівного 17 місця команду відділяє чотири пункти.

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