Сокрушительное поражение от Фулхэма (0:5) стало серьезным ударом для Ноттингема Форест. Команда опустилась уже на 16 место, из-за чего боссы клуба размышляют о смене тренера, информирует Daily Mail.

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Издание уже назвало двух именитых кандидатов на пост главного тренера "лесников" – Хулен Лопетеги, который на старте сезона покинул Вулверхэмптон, и наставник Фулхэма Марку Силва. Португальский специалист уже имеет опыт работы с владельцем Ноттингема Эвангелосом Маринакисом в Олимпиакосе.

Отметим, что Ноттингем Форест находится в 6 очках от зоны вылета (13 баллов в активе), но у Эвертона (7 пунктов) есть еще игра в запасе, которая состоится сегодня в 21:30 против Ньюкасла.

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