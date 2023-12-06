Англія, АПЛ, 15-й тур

Фулхем – Ноттінгем Форест – 5:0

Голи: Івобі, 30, 74, Хіменес, 34, 55, Керні, 86

Шеффілд Юнайтед – Ліверпуль – 0:2

Голи: ван Дейк, 37, Соболслай, 90+5

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Фулхем на своєму полі каменя на камені не залишив від найближчого переслідувача у турнірній таблиці Ноттінгем Форест. Лондонці ще до перерви відвантажили у ворота суперника два голи, а в другій половині зустрічі забили ще тричі – по дублю до свого доробку записали Івобі та Хіменес. Перемога принесла "котеджерам" 18 очок і підняла на дванадцяту сходинку, Ноттінгем з 13-ма пунктами опустився на 16-й щабель.

У ще одному матчі Ліверпуль на виїзді здобув непросту перемогу над Шеффілд Юнайтед. Макейті на початку зустрічі міг виводити господарів вперед, але з його ударом по центру Келлехер впорався. На перерві мерсисайдці пішли перемагаючи – незадовго до свистка ван Дейк зумів влучно замкнути подачу з кутового. Салах після відпочинку мав знімати питання щодо переможця, але кіпер Шеффілда зумів потягнути його удар під поперечину. Попри шалену перевагу вболівальники "червоних" видихнули лише у доданий час, коли остаточну крапку у матчі поставив Собослай. Як наслідок, Ліверпуль набрав 34 очки і продовжує переслідувати Арсенал, відстань до якого становить два пункти. Шеффілд з 5 балами і надалі останній.

Арсенал на останніх секундах вирвав перемогу над Лутоном – передгольовий пас Зінченка врятував у битві з 7 голами