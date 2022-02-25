Футбольная ассоциация Англии не будет наказывать за демонстрацию украинских флагов во время ближайших поединков АПЛ.

Игроки, тренеры и болельщики получили официальное разрешение в течение 27-го тура АПЛ демонстрировать флаги Украины как протест против российской агрессии. Никаких наказаний за это не последует, хотя обычно FA считает такие действия нарушением правил.

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А вот демонстрацию любых других символов FA будет рассматривать отдельно. Если игрок или болельщик будет использовать другую символику, то против него откроют производство, сообщает Daily Mail.

Напомним, в элитном дивизионе Англии выступают три игрока сборной Украины – Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Андрей Ярмоленко. Все уже выступили против циничного уничтожения украинского населения войсками оккупантов.

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