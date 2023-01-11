На попередження захисника Оксфорда Саярона Брауна було зроблено занадто багато ставок.

Футбольна асоціація Англії відкрила розслідування після отримання Саяроном Брауном жовтої картки у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії між Арсеналом та Оксфорд Юнайтед. Як повідомляє The Daily Mail, на попередження захисника було зафіксовано аномальну кількість ставок.

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Більшість таких ставок було зроблено незадовго до початку матчу. Браун отримав попередження на 59-й хвилині за фол проти Мохамеда Елнені. Це попередження так і залишилося єдиним у цьому матчі.

Згідно з джерелом, Браун чудово знав про ставки на своє попередження – захиснику було зроблено кілька телефонних дзвінків.

Матч Оксфорд – Арсенал завершився перемогою гостей із рахунком 3:0. Усі голи було забито після того, як арбітр попередив захисника господарів Брауна.

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