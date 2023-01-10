Лідер АПЛ годину вовтузився з представником третього дивізіону, аж поки на полі не з'явився Олександр Зінченко. Українець не взяв безпосередньої участі у жодному з голів, проте саме з його виходом почався розгром.

Арсенал після появи Зінченка дотиснув Оксфорд Юнайтед в Кубку Англії – українець повертається на Етіхад

Рахунок відкрив Мохамед Елнені, який головою замкнув подачу Вієйри. Згодом Едді Нкетія оформив дубль за 6 хвилин, добивши Оксфорд. 3:0 – Арсенал крокує до наступної стадії, де суперником стане Ман Сіті.