Ефект Зінченка у відеоогляді матчу Оксфорд Юнайтед – Арсенал – 0:3
08:58 - Читать на русском
Арсенал здолав Оксфорд Юнайтед на стадії 1/32 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу.
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Лідер АПЛ годину вовтузився з представником третього дивізіону, аж поки на полі не з'явився Олександр Зінченко. Українець не взяв безпосередньої участі у жодному з голів, проте саме з його виходом почався розгром.
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Рахунок відкрив Мохамед Елнені, який головою замкнув подачу Вієйри. Згодом Едді Нкетія оформив дубль за 6 хвилин, добивши Оксфорд. 3:0 – Арсенал крокує до наступної стадії, де суперником стане Ман Сіті.
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