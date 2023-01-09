Арсенал після появи Зінченка дотиснув Оксфорд Юнайтед в Кубку Англії – українець повертається на Етіхад
Арсенал переграв Оксфорд Юнайтед (0:3) в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Кубок Англії, 1/32 фіналу
Оксфорд Юнайтед – Арсенал – 0:3
Голи: Елнені, 63, Нкетія, 70, 76
Лідери АПЛ поїхали в гості до представника третього дивізіону. Мікель Артета провів ротацію, особливо в середній лінії. Олександр Зінченко також залишився в запасі.
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"Каноніри" володіли м'ячем, але довго не могли реалізувати свою перевагу в класі. Оксфорд непогано тримався, допустивши в першому таймі лише два удари по власних воротах.
На 60-й хвилині Артета підсилив гру Джакою та Зінченком – і це миттєво принесло результат. Два голи шикарними асистами створив Фабіу Вієйра.
Спершу португалець навісив зі штрафного на голову Елнені, а потім класною прихованою передачею вивів на удар Нкетію. Арсенал швидко закрив гру, коли Нкетія оформив дубль.
Зінченко нічим особливим не запам'ятався, але отримав відпочинок перед важливими матчами з Тоттенхемом і МЮ. У наступному раунді Кубка Англії "каноніри" зіграють з Манчестер Сіті, тому українець повертається на Етіхад. Базова дата матчу – 28 січня.
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