Аналітичний сайт Squawka визначив гравців у кожній команді АПЛ, які розвинули найбільшу швидкість у поточному сезоні.

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Ілля Забарний зумів розігнатися до 36,6 км/год. Портал супроводив показник українця наступними словами: "Ілля Забарний – перший з кількох центральних захисників, які потрапили до списку, і це позиція, від якої, можливо, не очікують, що вона додасть темпу. Але в сучасній грі це необхідно, особливо в ролі центрального захисника, коли ви поспішаєте назад з кутового, щоб зупинити контратаку. Цього сезону Забарний постійно виходив на поле у складі Борнмута, будучи одним з п'яти польових гравців, які відіграли кожну можливу хвилину за свою команду".

Також у списку присутні одноклубник Мудрика по Челсі Рахім Стерлінг (35,5 км/год), партнер Зінченка Мартінеллі (36,33 км/год), Домінік Соболаї (36,76 км/год) з Ліверпуля, Огбене (36,93 км/год) з Лутона, Мікі ван де Вен (37,38 км/год) з Тоттенхема.

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