Український вінгер Челсі Михайло Мудрик залишився на лаві запасних вже у 5-му матчі поспіль. В рамках 24-го туру АПЛ "сині" зійшлися у дербі з Крістал Пелас (3:1) – навіть після провального першого тайму, протягом якого гравці Челсі не завдали жодного удару по воротах суперника, Маурісіо Почеттіно не ризикнув випустити українця.

Натомість повні матчі за свої команди провели Віталій Миколенко та Ілля Забарний. Попри черговий вдалий перфоманс від Мико, Евертон поступився Ман Сіті (0:2), а Борнмут програв на виїзді Фулхему (1:3). Продовжує виборювати ігрові хвилини у Брентфорді Єгор Ярмолюк. Вийшовши на заміну в матчі проти Вулверхемптона (2:0), українець узяв активну участь у красивій комбінації під час другого забитого гола. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".