Аналитический сайт Squawka определил игроков в каждой команде АПЛ, которые развили наибольшую скорость в текущем сезоне.

Видео Мудрика подожгло фанатов Челси – почему Баварии отказали в трансфере украинца, шик Ярмолюка и класс Миколенко

Илья Забарный сумел разогнаться до 36,6 км/ч. Портал сопроводил показатель украинца следующими словами: "Илья Забарный – первый из нескольких центральных защитников, попавших в список, и это позиция, от которой, возможно, не ожидают, что она добавит темпа. Но в современной игре это необходимо, особенно в роли центрального защитника, когда вы спешите назад с углового, чтобы остановить контратаку. В этом сезоне Забарный постоянно выходил на поле в составе Борнмута, будучи одним из пяти полевых игроков, которые отыграли каждую возможную минуту за свою команду".

Также в списке присутствуют одноклубник Мудрика по Челси Рахим Стерлинг (35,5 км/ч), партнер Зинченко Мартинелли (36,33 км/ч), Доминик Соболаи (36,76 км/ч) из Ливерпуля, Огбене (36,93 км/ч) из Лутона, Мики ван де Вен (37,38 км/ч) из Тоттенхэма.

Холанд дублем прибил Эвертон – Миколенко эффектно унизил звезду Ман Сити, но стал одним из худших