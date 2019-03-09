В Албанії через жорстоке побиття арбітра призупинили чемпіонат

Тамтешні рефері вимагають забезпечити безпеку на стадіонах.

Під час поєдинку чемпіонату Албанії між Камзою і Лачі стався прикрий інцидент за участі арбітра. Рефері зустрічі Ельдор'ян Хаміті став жертвою побиття. Суддя призначив пенальті у ворота Камзи, який успішно реалізував гравець Лачі, встановивши паритет у зустрічі.

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Після завершення матчу на поле вибігли розлючені вболівальники Камзи, які завдали кілька влучних ударів арбітру, в тому числі ногами в голову.

Камзу дискваліфікували з Суперліги до третього дивізіону чемпіонату Албанії. Втім, таких заходів виявилося недостатньо для колег постраджалого рефері. Вони вирішили влаштувати бойкот з вимогою забезпечити безпеку роботи суддів та повернути поліцію на стадіон.

Справа в тому, що правопорядок на стадіонах в Албанії почали забезпечувати приватні охоронні організації, які замінили правоохоронців.

Зазначимо, що через бойкот суддів чемпіонат Албанії поки призупинили.

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