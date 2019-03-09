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В Албании из-за жестокого избиения арбитра приостановили чемпионат

12:25 188 Читати українською
В Албании из-за жестокого избиения арбитра приостановили чемпионат
Чемпионат Албании приостановлен из-за бойкота арбитров

Тамошние рефери требуют обеспечить безопасность на стадионах.

Во время поединка чемпионата Албании между Камзой и Лачи произошел досадный инцидент с участие арбитра. Рефери встречи Эльдорьян Хамити стал жертвой избиения. Судья назначил пенальти в ворота Камзы, который успешно реализовал игрок Лачи, установив паритет во встрече.

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После завершения матча на поле выбежали разъяренные болельщики Камзы, которые нанесли несколько точных ударов арбитру, в том числе ногами в голову.

Камзу дисквалифицировали из Суперлиги в третий дивизион чемпионата Албании. Впрочем, такой меры оказалось недостаточно для коллег пострадавшего рефери. Они решили устроить бойкот с требованием обеспечить безопасность работы судей и вернуть полицию на стадион.

Дело в том, что правопорядок на стадионах в Албании начали обеспечивать частные охранные организации, которые заменили правоохранителей.

Отметим, что из-за бойкота судей чемпионат Албании пока приостановили.

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