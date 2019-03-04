Лезо в руках: гравець почав різати суперників під час матчу – моторошне відео з Туреччини

Моторошний інцидент стався під час поєдинку третього за силою дивізіону чемпіонату Туреччини.

Матчу між командами Амедспор і Сакар'яспор ледве не закінчився трагедією. Один із гравців Амедспора Мансур Чалар зміг непомітно пронести на поле лезо й зробив поєдинок третього дивізіону у Туреччині дуже відомим.

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Чалар вже під час традиційного рукостискання гравців почав застосовувати лезо, яке він тримав у руці, проти суперників. Причому його дії довгий час не помічали. Деякі футболісти Сакар'яспора не відразу зрозуміли, що відбувається, однак вже після зустрічі у мережі з'явилися фотографії порізів та ран, які їм завдав Мансур лезом.

Керівництво Амедспора стало на захист свого гравця, стверджуючи, що інформацію, яку поширюють у ЗМІ – наклеп та "брудні чутки".