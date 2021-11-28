Україна, Перша ліга, 20-й тур

ВПК-Агро – Ужгород – 1:1

Голи: Жезус, 26 – Гайдучик, 57

Кривбас – Агробізнес– 1:1

Голи: Гонсалвеш, 52 – Груша, 43

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У першому матчі дня зустрічались аутсайдери Першої ліги – ВПК-Агро та Ужгород. Небезпечний стандарт на п'ятій хвилині господарі змарнували, влучивши у стінку, а добивання було по горобцях. Василь Пиняшко згодом огризнувся пострілом з кута воротарського майданчика – прямо в руки Бабичину. На 10-й хвилині Наполов увірвався у штрафний і з близької відстані розстрілював ворота Ужгорода – Готра у падіння врятував, вибивши м'яч у поле, де його підхопили захисники. Пиняшко у відповідь завдавав удару з розвороту з лінії – трохи неточно. ВПК-Агро загалом виглядав гостріше і частіше загрожував воротам суперника. Зрештою, кількість переросла у якість і Жезус після подачі з кутового вгатив головою сферу у сітку.

Ряшко міг зрівнювати, але його удар з меж штрафного потягнув кіпер команди з Дніпропетровської області. Чергові шанси Пиняшка – м'яч спочатку влучив у стійку, а згодом просвистів у лічених сантиметрах повз ворота. На останній хвилині першого тайму ВПК-Агро забив вдруге, але замикання після навісу зі штрафного не зарахували, зафіксувавши положення поза грою.

По перерві гості кинулись відігруватись: спочатку Корнєв головою замикав навіс – в руки Бабичину, а згодом знову головою пробив вище воріт. Запах гола витав у повітрі. Зрештою, закарпатці дотисли суперника і Гайдучик замкнув простріл з правого флангу повз кіпера. Момент на 66-й хвилині Куліш згадуватиме ще довго: він опинився перед голкіпером Ужгорода сам на сам і замикав простріл з правого флангу, але примудрився влучити у візаві. Згодом за голову схопився Корнєв, коли м'яч після його пострілу під поперечину потягнув Бабичин. За 5 хвилин до завершення Пиняшко не реалізував вихід сам на сам – кіпер у шпагаті примудрився зачепити сферу і змінити напрямок польоту. Фантастична гра воротарів обох команд! Нічия принесла ВПК-Агро 18 очок і чотирнадцяту сходинку турнірної таблиці, Ужгород з 16-ма пунктами передостанній.

У другому матчі Кривбас приймав Агробізнес. У обох команд нині зовсім різні завдання: якщо криворіжці на всіх парах мчать в УПЛ, то підопічні Олександра Чижевського хочуть втриматись у Першій лізі. Хобленко міг виводити господарів вперед вже на 13-й хвилині, але м'яч після удару зі стандарту пролетів трохи вище воріт. Згодом Щедрий втратив супермомент, коли вирізав на дальню стійку: захисник дезорієнтував Мозіля і махнув повз м'яч – сфера влучила у каркас воріт. В середині тайму кіпер Агробізнеса вийшов далеко з воріт, але не зміг перехопити сферу – відверто пощастило, що суперник не встиг на добивання. Кривбас під проливним дощем продовжив створювати момент за моментом біля воріт гостей і... пропустив. Після навісу з кутового підопічні Бабича не змогли відразу вибити м'яч і після сумбуру Груша вгатив шкіряного у сітку.

Примітивна помилка захисника після перерви призвела до взяття воріт. Курило втратив м'яч біля свого штрафного, намагаючись обмотати Гонсалвеша і бразильський нападник легко обіграв кіпера Агробізнеса. Цей гол став останнім у матчі – навала господарів на останніх хвилинах не принесла плодів. Чергова втрата очок Кривбаса, який у турнірній таблиці залишився другим.

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