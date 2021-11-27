"За які місця боротимуться Металіст та Кривбас, якщо вийдуть до УПЛ? Металіст точно за третю сходинку! У топ-5 мінімум потраплять, завдання – єврокубки. Це навіть не обговорюється.

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Правильна політика клубу. Все правильно роблять – трансфери, робота з уболівальниками. Ярославський та Красніков роблять все, що треба, професійно. Навіть не сумніваюся, що вони за кілька років боротимуться за перше місце.

Натомість Кривбас дуже важко йде. З їхніми фінансовими можливостями... Напевно керівництво бачить, якщо завдання ставлять. Щодо селекції – є питання, бо набрали футболістів із високими зарплатами, а вони не грають. І ви не можете із цими фінансами вийти на одному диханні? Тут можна і із заплющеними очима робити так само, як Металіст", – сказав Вірт у коментарі YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, Металіст впевнено лідирує у турнірній таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 50 очок після 19-ти турів. Кривбас з 41 пунктом йде другим і випереджає Оболонь на 8 балів.

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