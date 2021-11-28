Украина, Первая лига, 20-й тур

ВПК-Агро – Ужгород – 1:1

Голы: Жезус, 26 – Гайдучик, 57

Кривбас – Агробізнес– 1:1

Голы: Гонсалвеш, 52 – Груша, 43

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В первом матче встречались аутсайдеры Первой лиги – ВПК-Агро и Ужгород. Опасный стандарт на пятой минуте хозяева упустили, попав в стенку, а добивание было по воробьям. Василий Пиняшко впоследствии огрызнулся выстрелом из угла вратарской – прямо в руки Бабичину. На 10-й минуте Наполов ворвался в штрафную и с близкого расстояния расстреливал ворота Ужгорода – Готря в падение спас, выбив мяч в поле, где его подхватили защитники. Пиняшко в ответ наносил удар с разворота с линии – немного неточно. ВПК-Агро выглядел острее и чаще угрожал воротам соперника. В конце концов количество переросло в качество и Жезус после подачи с углового положил головой сферу в сетку.

Ряшко мог сравнивать, но его удар из пределов штрафной потянул кипер команды из Днепропетровской области. Очередные шансы Пиняшка – мяч сначала попал в штангу, а потом просвистел в считанных сантиметрах мимо ворот. На последней минуте первого тайма ВПК-Агро забил второй раз, но замыкание после навеса со штрафного не засчитали, зафиксировав положение вне игры.

После перерыва гости бросились отыгрываться: сначала Корнев головой замыкал навес – в руки Бабичину, а потом снова головой пробил выше ворот. Запах гола витал в воздухе. В конце концов, закарпатцы дожали соперника и Гайдучик замкнул прострел с правого фланга мимо кипера. Момент на 66-й минуте Кулиш будет вспоминать еще долго: он оказался перед голкипером Ужгорода один на один и замыкал прострел с правого фланга, но умудрился попасть в визави. Впоследствии за голову схватился Корнев, когда мяч после выстрела под перекладину потянул Бабичин. За 5 минут до завершения Пиняшко не реализовал выход один на один – кипер в шпагате умудрился задеть сферу и изменить направление полета. Фантастическая игра вратарей обеих команд! Ничья принесла ВПК-Агро 18 очков и четырнадцатую строчку турнирной таблицы, Ужгород с 16 пунктами предпоследний.

Во втором матче Кривбасс принимал Агробизнес. У обеих команд сейчас совсем разные задачи: если криворожцы на всех парах мчатся в УПЛ, то подопечные Александра Чижевского хотят удержаться в Первой лиге. Хобленко мог выводить хозяев вперед уже на 13-й минуте, но мяч после удара со стандарта пролетел чуть выше ворот. Впоследствии Щедрый упустил супермомент, когда вырезал на дальнюю стойку: защитник дезориентировал Мозиля и махнул мимо мяча – сфера попала в каркас ворот. В середине тайма кипер Агробизнеса вышел далеко из ворот, но не смог перехватить сферу – откровенно повезло, что противник не успел на добивание. Кривбасс под проливным дождем продолжил создавать момент за моментом у ворот гостей и... пропустил. После навеса с углового подопечные Бабича не смогли сразу выбить мяч и после сумбура Груша вколотил кожаного в сетку.

Примитивная ошибка защитника после перерыва привела к взятию ворот. Курило потерял мяч возле своей штрафной, пытаясь обмотать Гонсалвеша и бразильский нападающий легко обыграл кипера Агробизнеса. Этот гол стал последним в матче – навала хозяев на последних минутах не принесла плодов. Очередная потеря очков Кривбаса, который в турнирной таблице остался вторым.

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