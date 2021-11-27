Відбулись суботні матчі у рамках 20-го туру Першої ліги. Читайте звіт про поєдинки на Футбол 24.

Перша ліга 2021/22, 20-й тур

Нива Т – Кремінь – 4:2

Голи: Різник, 24, Кисленко, 37, 44, Дедух, 74 – Мурашов, 32, Галата, 67

Полісся – Поділля – 1:2

Голи: Грицук, 60, (пен.) – Мораренко, 42, Цибульник, 90+4

Тернопільська Нива у результативному поєдинку переграла Кремінь. Різник відкрив рахунок на 24 хвилині, але Мурашов досить швидко відновив паритет. Кисленко ще до перерви оформив дубль, зробивши перевагу Ниви комфортною. Галата скоротив відставання, але Дедух відправив 4 м'яч у ворота Кременя.

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Поділля на останніх хвилинах перемогло Полісся. Мораренко вивів хмільниччан вперед на 42 хвилині, а Грицук по перерві реалізував паритет та вирівняв становище. Гра наближалась до нічиєї, проте останнє слово було за Поділлям – Цибульник у компенсований час приніс перемогу.

Таким чином, Нива Т набрала 29 очок та піднялась на 5 місце, Кремінь залишився на самому дні турнірної таблиці. Поділля завдяки своїй перемозі набрало 26 пунктів та обігнало Полісся, який залишився дев'ятим з 25 заліковими балами.

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