УЄФА вирішив розпочати дисциплінарне провадження за мотивами поведінки фанів збірної України під час матчу з Росією на футзальному чемпіонаті Європи, повідомляє офіційний сайт організції.

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"Після розслідування, яке провів Інспектор УЄФА з етики та дисципліни, у зв'язку з повідомленнями про інциденти, які, ймовірно, сталися під час півфінального матчу Євро-2022 з футзалу між Україною та Росією, що відбувся 4 лютого 2022 року в Нідерландах, проти України відкрито дисциплінарне провадження за потенційне порушення Дисциплінарного регламенту УЄФА", – йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, вболівальники на трибунах скандували традиційні для українців пісні та кричалки: "Путін – х**ло" та "Хто не скаче, той москаль".

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