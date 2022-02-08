УЄФА відреагував на скарги Російського футбольного Союзу щодо поведінки українських фанатів під час півфіналу футзального Євро.

Інспектор з етики та дисципліни розпочав розслідування за мотивами матчу Україна – Росія, інформує офіційний сайт Європейського футбольного Союзу.

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Вболівальники нашої команди виконали легендарну пісню "Путін – ху*ло". Диктору навіть довелося просити фанатів не виконувати пісні з нецензурною лексикою, оскільки матч можуть зупинити. Тоді українці змінили репетуар, взявшись нагадувати всім, що "Хто не скаче, той мос**ль".

РФС направив скаргу про політичні гасла і розпалювання міжнаціональної ненависті з боку українських фанатів. УЄФА детальніше розгляне всі інциденти, після чого буде ухвалене рішення щодо можливого покарання "синьо-жовтих".

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