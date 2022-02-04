Футзальна збірна України поступилася Росії у півфіналі Євро-2022. Однак наші хлопці отримали від експертів лише слова вдячності та компліменти.

Збірна України з футзалу вперше з 2005 року змогла дістатися до півфіналу континентальної першості. Останній суперник на шляху до матчу за золото був надзвичайно складним. Росія. Тут зайві будь-які слова. Усі розуміли, що це протистояння виходить далеко за межі паркету. Перемога наших хлопців була б грандіозним успіхом, гучною сенсацією. Не варто забувати, що росіяни мають найсильнішу збірну в цьому виді спорту. Принаймні саме вона очолює рейтинг ФІФА.

Україна програла Росії за крок до фіналу футзального Євро – "синьо-жовті" втратили супермомент на останніх секундах

Капітан "синьо-жовтих" Петро Шотурма напередодні пообіцяв, що наші футзалісти "положать душу й тіло, щоб потрапити до фіналу". Можемо констатувати, що він не був голослівним. Збірна України дала гідний бій відвертому фавориту, була за крок від овертайму... Забракло зовсім трішки. Браво, хлопці!

Президент України Володимир Зеленський вірить, що потрапляння у фінал Україні не доведеться чекати так само довго, як нинішній успіх. Вочевидь, він не знає, що востаннє у вирішальному матчі Євро ми грали аж 19 років тому.

Президент УАФ Андрій Павелко подякував усім – команді, головному тренеру та, звісно ж, уболівальникам, які добряче запалили на трибунах амстердамського спорткомплексу.

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Блогеру "Футбол 24" Сергій Тищенко образливо, але зовсім не соромно за команду.

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