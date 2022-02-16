Союз европейских футбольных ассоциаций все же отреагировал на жалобы Российского футбольного союза.

УЕФА решил начать дисциплинарное производство по мотивам поведения фанатов сборной Украины во время матча с Россией на футзальном чемпионате Европы, сообщает официальный сайт организации.

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"После расследования, проведенного Инспектором УЕФА по этике и дисциплине, в связи с сообщениями об инцидентах, вероятно, произошедших во время полуфинального матча Евро-2022 по футзалу между Украиной и Россией, состоявшегося 4 февраля 2022 года в Нидерландах, против Украины открыто дисциплинарное производство за потенциальное нарушение Дисциплинарного регламента УЕФА", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, болельщики на трибунах скандировали традиционные для украинцев песни и кричалки: "Путин – х**ло" и "Кто не скачет, тот москаль".

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