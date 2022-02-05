Українські фани заспівали "Путін х**ло" під час матчу з Росією – диктор заступився за президента країни-агресора
"Дванадцятий гравець" вкотре продемонстрував свою відданість збірній України.
Як відомо, збірна України у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу поступилась Росії з рахунком 2:3 і тепер побореться з іспанцями за бронзові нагороди турніру. "Синьо-жовті" по ходу матчу поступались супернику з різницею у два м'ячі, однак шалена підтримка фанатів у надпринциповому матчі заряджала підопічних Олександра Косенка на подвиг.
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Вболівальники нашої команди окрім скандування "Україна", виконали легендарну пісню "Путін – ху*ло". Диктору навіть довелося просити вболівальників не виконувати пісні з нецензурною лексикою, оскільки матч можуть зупинити. Тоді українці змінили репетуар, взявшись нагадувати всім, що "Хто не скаче, той мос**ль".
Нагадаємо, поєдинок за третю сходинку відбудеться у неділю, 6 лютого. Початок зустрічі о 15:30.
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