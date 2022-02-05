Як відомо, збірна України у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу поступилась Росії з рахунком 2:3 і тепер побореться з іспанцями за бронзові нагороди турніру. "Синьо-жовті" по ходу матчу поступались супернику з різницею у два м'ячі, однак шалена підтримка фанатів у надпринциповому матчі заряджала підопічних Олександра Косенка на подвиг.

Україна програла Росії за крок до фіналу футзального Євро – "синьо-жовті" втратили супермомент на останніх секундах

Вболівальники нашої команди окрім скандування "Україна", виконали легендарну пісню "Путін – ху*ло". Диктору навіть довелося просити вболівальників не виконувати пісні з нецензурною лексикою, оскільки матч можуть зупинити. Тоді українці змінили репетуар, взявшись нагадувати всім, що "Хто не скаче, той мос**ль".

Нагадаємо, поєдинок за третю сходинку відбудеться у неділю, 6 лютого. Початок зустрічі о 15:30.

Україна отримала суперника у матчі за бронзу футзального Євро – Португалія красивим камбеком шокувала Іспанію

Увага! У відео присутня ненормативна лексика

It’s 1-0 to Russia. Ukraine fired up and on five fouls already. 8 mins to go in 1st half. Their fans have just been warned over the PA system about political chants. Mr Putin coming in for some stick, I think #FutsalEURO #ukraine #russia pic.twitter.com/9wFGpIVpm1 — Jamie Fahey (@jamiefahey1) February 4, 2022