Дитячий фонд УЄФА виділив 1 мільйон євро для дітей, які постраждали під час воєнних дій в Україні. Ще 100 тисяч євро отримає Молдовська федерація для допомоги біженцям, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Діти дуже вразливі під час конфліктів, і наш обов'язок допомогти захистити їхні основні права та здоров'я. Завдяки солідарності європейського футболу та підтримці наших партнерів ми зможемо надати бодай частину допомоги, якої діти гостро потребують. В Україні та в сусідніх країнах", – сказав Александр Чеферін.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Агресор системно обстрілює наші міста, однак ЗСУ та об'єднання територіальної оборони дають відсіч ворогу.

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