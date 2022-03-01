Детский фонд УЕФА выделил 1 миллион евро для детей, пострадавших во время военных действий в Украине. Еще 100 тысяч евро получит Молдавская федерация для помощи беженцам, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Дети очень уязвимы во время конфликтов, и наша обязанность помочь защитить их основные права и здоровье. Благодаря солидарности европейского футбола и поддержке наших партнеров мы сможем оказать хотя бы часть помощи, в которой дети остро нуждаются. В Украине и в соседних странах", – сказал Александр Чеферин.

Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединения территориальной обороны дают отпор врагу.

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